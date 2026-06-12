В ГД рассказали, можно ли получить экстренную медпомощь в частной клинике

Краткий пересказ от РИА ИИ Частные медицинские клиники обязаны оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь бесплатно при состояниях, угрожающих жизни.

Неотложная помощь в частных клиниках может требовать оплаты, если состояние не угрожает жизни, но требует срочного вмешательства.

При отказе частной клиники в экстренной помощи или выставлении за нее счета пациент может обратиться в территориальный фонд ОМС, Росздравнадзор, прокуратуру или суд.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Частные медицинские клиники, как и государственные, обязаны оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь бесплатно, в том числе при сердечном приступе, инсульте или сильном кровотечении, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Многие россияне считают, что за помощь в частной клинике придется платить в любом случае, а если нет денег, то лучше ехать в государственную больницу. Это заблуждение. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан" прямо устанавливает: экстренная помощь при состояниях, угрожающих жизни, оказывается безотлагательно и бесплатно", — сказал Свищев

Он подчеркнул, что если у человека сердечный приступ, инсульт, сильное кровотечение или другое состояние, угрожающее жизни, а рядом оказалась частная клиника, то необходимо безотлагательно обращаться туда.

Парламентарий отметил, что важно понимать разницу между экстренной и неотложной помощью, так как от этого зависит, обязана ли клиника лечить бесплатно. Он уточнил, что экстренная помощь оказывается бесплатно и безотлагательно при состояниях, представляющих реальную угрозу жизни: инфаркт, инсульт, тяжелая травма, отравление, сильное кровотечение, потеря сознания, затрудненное дыхание, ожоги и обморожения.

"Неотложная помощь в частных медицинских клиниках может требовать оплаты при состояниях, не угрожающих жизни, но требующих срочного вмешательства: высокая температура без угрозы жизни, сильная боль без признаков жизнеугрожающего состояния", — пояснил он.