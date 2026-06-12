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В ГД рассказали, можно ли получить экстренную медпомощь в частной клинике - РИА Новости, 12.06.2026
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02:47 12.06.2026 (обновлено: 05:51 12.06.2026)
В ГД рассказали, можно ли получить экстренную медпомощь в частной клинике

Свищев: частные клиники обязаны оказывать экстренную медицинскую помощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частные медицинские клиники обязаны оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь бесплатно при состояниях, угрожающих жизни.
  • Неотложная помощь в частных клиниках может требовать оплаты, если состояние не угрожает жизни, но требует срочного вмешательства.
  • При отказе частной клиники в экстренной помощи или выставлении за нее счета пациент может обратиться в территориальный фонд ОМС, Росздравнадзор, прокуратуру или суд.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Частные медицинские клиники, как и государственные, обязаны оказывать гражданам экстренную медицинскую помощь бесплатно, в том числе при сердечном приступе, инсульте или сильном кровотечении, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Многие россияне считают, что за помощь в частной клинике придется платить в любом случае, а если нет денег, то лучше ехать в государственную больницу. Это заблуждение. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан" прямо устанавливает: экстренная помощь при состояниях, угрожающих жизни, оказывается безотлагательно и бесплатно", — сказал Свищев.
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Он подчеркнул, что если у человека сердечный приступ, инсульт, сильное кровотечение или другое состояние, угрожающее жизни, а рядом оказалась частная клиника, то необходимо безотлагательно обращаться туда.
Парламентарий отметил, что важно понимать разницу между экстренной и неотложной помощью, так как от этого зависит, обязана ли клиника лечить бесплатно. Он уточнил, что экстренная помощь оказывается бесплатно и безотлагательно при состояниях, представляющих реальную угрозу жизни: инфаркт, инсульт, тяжелая травма, отравление, сильное кровотечение, потеря сознания, затрудненное дыхание, ожоги и обморожения.
"Неотложная помощь в частных медицинских клиниках может требовать оплаты при состояниях, не угрожающих жизни, но требующих срочного вмешательства: высокая температура без угрозы жизни, сильная боль без признаков жизнеугрожающего состояния", — пояснил он.
По его словам, если частная клиника отказывает в экстренной помощи или выставляет за нее счет, пациент может обратиться в территориальный фонд ОМС, Росздравнадзор, прокуратуру или сразу в суд — с иском о компенсации морального вреда.
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ОбществоДмитрий СвищевГосдума РФЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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