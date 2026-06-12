В Горно-Алтайске школьник потратил накопления на подарки бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцатилетний школьник из Республики Алтай Прохор Бондаренко потратил свои накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России.

Прохор Бондаренко — спортсмен, активист и волонтер СВО, который с первых дней специальной военной операции собирает и отправляет гуманитарную помощь.

Мама мальчика гордится им и вместе с коллегами собирает посылки воинам.

БАРНАУЛ, 12 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник из Республики Алтай Прохор Бондаренко потратил свои накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России, сообщили в региональном "Народном фронте".

"Двенадцатилетний школьник из Горно-Алтайска все накопления потратил на подарки бойцам ко Дню России . Обычный шестиклассник из Горно-Алтайска Прохор Бондаренко сделал доброй традицией встречать каждый праздник не за праздничным столом, а сбором посылок для бойцов. Вот и на этот раз он нарисовал 5 открыток и купил шоколадки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик - спортсмен, активист и волонтер СВО.

"С первых дней специальной военной операции этот парень вместе с семьей включился в большое дело. Прохор уже не в первый раз собирает и отправляет гуманитарную помощь через "Народный фронт" Республики Алтай", - подчеркнули в "Народном фронте".

Мальчик не раз переводил бойцам свои накопления. Деньги, которые мог бы потратить на себя, он отдает тем, кто на передовой.