В Горно-Алтайске школьник потратил накопления на подарки бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двенадцатилетний школьник из Республики Алтай Прохор Бондаренко потратил свои накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России.
- Прохор Бондаренко — спортсмен, активист и волонтер СВО, который с первых дней специальной военной операции собирает и отправляет гуманитарную помощь.
- Мама мальчика гордится им и вместе с коллегами собирает посылки воинам.
БАРНАУЛ, 12 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник из Республики Алтай Прохор Бондаренко потратил свои накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России, сообщили в региональном "Народном фронте".
"Двенадцатилетний школьник из Горно-Алтайска все накопления потратил на подарки бойцам ко Дню России. Обычный шестиклассник из Горно-Алтайска Прохор Бондаренко сделал доброй традицией встречать каждый праздник не за праздничным столом, а сбором посылок для бойцов. Вот и на этот раз он нарисовал 5 открыток и купил шоколадки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик - спортсмен, активист и волонтер СВО.
"С первых дней специальной военной операции этот парень вместе с семьей включился в большое дело. Прохор уже не в первый раз собирает и отправляет гуманитарную помощь через "Народный фронт" Республики Алтай", - подчеркнули в "Народном фронте".
Мальчик не раз переводил бойцам свои накопления. Деньги, которые мог бы потратить на себя, он отдает тем, кто на передовой.
"Его поступок доказывает: возраст – не помеха, когда сердце болит за Родину и наших бойцов. Мама мальчика, Валентина, работает в объединении профсоюзов республики и вместе с коллегами тоже собирает посылки воинам. Своим сыном гордится, говорит, его мотивировала история деда - участника Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.