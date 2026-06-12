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В Горно-Алтайске школьник потратил накопления на подарки бойцам СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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10:08 12.06.2026
В Горно-Алтайске школьник потратил накопления на подарки бойцам СВО

Двенадцатиклассник из Горно-Алтайска потратил накопления на подарки бойцам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатилетний школьник из Республики Алтай Прохор Бондаренко потратил свои накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России.
  • Прохор Бондаренко — спортсмен, активист и волонтер СВО, который с первых дней специальной военной операции собирает и отправляет гуманитарную помощь.
  • Мама мальчика гордится им и вместе с коллегами собирает посылки воинам.
БАРНАУЛ, 12 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник из Республики Алтай Прохор Бондаренко потратил свои накопления на подарки бойцам СВО ко Дню России, сообщили в региональном "Народном фронте".
"Двенадцатилетний школьник из Горно-Алтайска все накопления потратил на подарки бойцам ко Дню России. Обычный шестиклассник из Горно-Алтайска Прохор Бондаренко сделал доброй традицией встречать каждый праздник не за праздничным столом, а сбором посылок для бойцов. Вот и на этот раз он нарисовал 5 открыток и купил шоколадки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мальчик - спортсмен, активист и волонтер СВО.
"С первых дней специальной военной операции этот парень вместе с семьей включился в большое дело. Прохор уже не в первый раз собирает и отправляет гуманитарную помощь через "Народный фронт" Республики Алтай", - подчеркнули в "Народном фронте".
Мальчик не раз переводил бойцам свои накопления. Деньги, которые мог бы потратить на себя, он отдает тем, кто на передовой.
"Его поступок доказывает: возраст – не помеха, когда сердце болит за Родину и наших бойцов. Мама мальчика, Валентина, работает в объединении профсоюзов республики и вместе с коллегами тоже собирает посылки воинам. Своим сыном гордится, говорит, его мотивировала история деда - участника Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
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