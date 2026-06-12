Эксперт рассказал, почему сложно освободить запутавшегося в веревках кита

Краткий пересказ от РИА ИИ Около полуострова Рыбачий и острова Кильдин очевидцы заметили горбатого краснокнижного кита, запутавшегося в веревках.

Операция по освобождению кита сложна из-за недоверия животного к людям и страха перед шумом.

МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Операция по распутыванию китообразных, оказавшихся в ловушке из веревок, сетей или другого мусора сложна из-за того, что кит не доверяет людям, пугается шума и не подпускает к себе, рассказал РИА Новости специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Дмитрий Глазов.

Примерно 5-6 июня очевидцы заметили возле полуострова Рыбачий и острова Кильдин горбатого краснокнижного кита, запутавшегося в веревках. В ночь на четверг волонтеры отыскали животное у острова Кильдин, сделали фотографии и видео, которые отправили специалистам для оценки шансов на спасение.

"Киту присутствие людей на лодках поблизости некомфортно, у него нет понимания с нашей точки зрения, что ему хотят помочь, потому что лодки для китов - вообще раздражающий фактор", - пояснил специалист.

Научный сотрудник института напомнил, как в 2024 году у мурманских берегов прошла операция по спасению кита Станислава, которого специалисты освободили от сковывающих движение веревок.

"Спасение Станислава происходило достаточно долго. Приноравливались и кит, и спасатели друг к другу, поскольку он боялся. Тогда больше мешал второй кит, который Станислава условно охранял, мешал подходить к нему на лодке. И только удача и везение в большой степени способствовали тому, что в итоге веревки сняли", - отметил Глазов.