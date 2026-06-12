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Эксперт рассказал, почему сложно освободить запутавшегося в веревках кита - РИА Новости, 12.06.2026
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10:17 12.06.2026
Эксперт рассказал, почему сложно освободить запутавшегося в веревках кита

Глазов: запутавшегося в веревках кита освободить сложно, он не доверяет людям

© РИА Новости / Пресс-служюа губернатора Мурманской области | Перейти в медиабанкКраснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море
Краснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служюа губернатора Мурманской области
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Краснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около полуострова Рыбачий и острова Кильдин очевидцы заметили горбатого краснокнижного кита, запутавшегося в веревках.
  • Операция по освобождению кита сложна из-за недоверия животного к людям и страха перед шумом.
МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Операция по распутыванию китообразных, оказавшихся в ловушке из веревок, сетей или другого мусора сложна из-за того, что кит не доверяет людям, пугается шума и не подпускает к себе, рассказал РИА Новости специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Дмитрий Глазов.
Примерно 5-6 июня очевидцы заметили возле полуострова Рыбачий и острова Кильдин горбатого краснокнижного кита, запутавшегося в веревках. В ночь на четверг волонтеры отыскали животное у острова Кильдин, сделали фотографии и видео, которые отправили специалистам для оценки шансов на спасение.
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"Киту присутствие людей на лодках поблизости некомфортно, у него нет понимания с нашей точки зрения, что ему хотят помочь, потому что лодки для китов - вообще раздражающий фактор", - пояснил специалист.
Научный сотрудник института напомнил, как в 2024 году у мурманских берегов прошла операция по спасению кита Станислава, которого специалисты освободили от сковывающих движение веревок.
"Спасение Станислава происходило достаточно долго. Приноравливались и кит, и спасатели друг к другу, поскольку он боялся. Тогда больше мешал второй кит, который Станислава условно охранял, мешал подходить к нему на лодке. И только удача и везение в большой степени способствовали тому, что в итоге веревки сняли", - отметил Глазов.
Наблюдение за китами – популярный вид досуга у туристов в Мурманской области. В регионе даже были разработаны правила наблюдения за морскими млекопитающими, которые запрещают приближаться к животным на близкое расстояние, шуметь и пугать их.
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Мурманская областьРоссия
 
 
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