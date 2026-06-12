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В Германии выступили с жестким заявлением о мире на Украине - РИА Новости, 12.06.2026
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14:36 12.06.2026 (обновлено: 18:56 12.06.2026)
В Германии выступили с жестким заявлением о мире на Украине

Вайдель призвала говорить о мире на Украине и континенте вместо войны

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Европе и Украине нужен прочный мир, а не конфронтация с Россией.
  • Она отметила, что Украина никогда не должна становиться членом Евросоюза и НАТО.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европе и Украине нужен прочный мир, а не конфронтация с Россией, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Мир — это именно то, что нужно этому континенту, и Украине тоже. Давайте наконец говорить о мире вместо войны", — написала она в соцсети X.
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Лидер АдГ отметила, что Украина "никогда не должна становиться членом Евросоюза и НАТО".
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Европа хочет навязать Москве концепцию "мир посредством силы".
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
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