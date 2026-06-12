Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Европе и Украине нужен прочный мир, а не конфронтация с Россией.
- Она отметила, что Украина никогда не должна становиться членом Евросоюза и НАТО.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Европе и Украине нужен прочный мир, а не конфронтация с Россией, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Лидер АдГ отметила, что Украина "никогда не должна становиться членом Евросоюза и НАТО".
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Европа хочет навязать Москве концепцию "мир посредством силы".
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.