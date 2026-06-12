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"Уже вечером". В Германии сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 12.06.2026
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09:31 12.06.2026 (обновлено: 18:20 12.06.2026)
"Уже вечером". В Германии сделали заявление о войне с Россией

Командующий армией ФРГ Фройдинг: Германия должна готовиться воевать с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий сухопутными силами Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг утверждает, что немецкие военнослужащие должны быть готовы к боевым действиям против России.
  • По словам Фройдинга, в бундесвере необходимо ускорить подготовку сил для возможного конфликта.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкие военнослужащие должны быть готовы к боевым действиям против России, утверждает командующий сухопутными силами Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
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"Мы должны быть готовы воевать", — сказал он в интервью Politico.
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По его словам, в бундесвере необходимо ускорить подготовку сил для возможного конфликта с Россией.
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"Будучи армией Германии, мы каждый день должны улучшать свои возможности на случай сценария "бой уже сегодня вечером", — заявил Фройдинг.

Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Москва в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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