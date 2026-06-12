МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ФРГ должна понять, что РФ не изолирована и является важным партнером для Германии, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.