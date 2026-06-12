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В АдГ назвали Россию важным партнером для Германии - РИА Новости, 12.06.2026
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08:22 12.06.2026
В АдГ назвали Россию важным партнером для Германии

Урбан: Германия должна понять, что Россия не изолирована, она важный партнер

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что ФРГ должна понимать: РФ не изолирована.
  • По мнению политика, для Германии будет иметь негативные последствия отсутствие партнерских отношений с Россией в будущем.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ФРГ должна понять, что РФ не изолирована и является важным партнером для Германии, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Германия должна понимать, что Россия не изолирована… Мы должны понимать, что Россия у нас важный партнер", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что для Германии "будет очень плохо", если страна не войдет в число партнеров России в будущем.
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