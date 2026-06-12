Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что ФРГ должна понимать: РФ не изолирована.
- По мнению политика, для Германии будет иметь негативные последствия отсутствие партнерских отношений с Россией в будущем.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ФРГ должна понять, что РФ не изолирована и является важным партнером для Германии, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Германия должна понимать, что Россия не изолирована… Мы должны понимать, что Россия у нас важный партнер", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что для Германии "будет очень плохо", если страна не войдет в число партнеров России в будущем.