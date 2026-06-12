БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала привлечь к ответственности виновных в создании американских биолабораторий по всему миру, включая Украину.

"Те, кто раньше поднимал эти вопросы, подвергались клевете и угрозам, их называли "конспирологами" или "российскими агентами". Именно те же силы, которые обзывают журналистов и критиков военной политики "дезинформаторами", систематически обманывали собственный народ и мировую общественность", - резюмировала немецкий политик.