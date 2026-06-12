Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призвала привлечь к ответственности виновных в создании американских биолабораторий по всему миру.
- Севим Дагделен подчеркнула, что американские биолаборатории представляют собой серьезную глобальную угрозу, особенно в зонах военных конфликтов.
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала привлечь к ответственности виновных в создании американских биолабораторий по всему миру, включая Украину.
Офис главы нацразведки США сообщил в пятницу, что обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами более 120 биолабораторий в более чем 30 странах.
При этом Дагделен подчеркнула, что американские биолаборатории представляют собой серьезную глобальную угрозу, особенно в зонах военных конфликтов, в частности на Украине.
"Те, кто раньше поднимал эти вопросы, подвергались клевете и угрозам, их называли "конспирологами" или "российскими агентами". Именно те же силы, которые обзывают журналистов и критиков военной политики "дезинформаторами", систематически обманывали собственный народ и мировую общественность", - резюмировала немецкий политик.