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В Германии призвали наказать причастных к созданию биолабораторий США - РИА Новости, 12.06.2026
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21:24 12.06.2026
В Германии призвали наказать причастных к созданию биолабораторий США

Дагделен призвала наказать причастных к созданию биолабораторий на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призвала привлечь к ответственности виновных в создании американских биолабораторий по всему миру.
  • Севим Дагделен подчеркнула, что американские биолаборатории представляют собой серьезную глобальную угрозу, особенно в зонах военных конфликтов.
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен призвала привлечь к ответственности виновных в создании американских биолабораторий по всему миру, включая Украину.
Офис главы нацразведки США сообщил в пятницу, что обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами более 120 биолабораторий в более чем 30 странах.
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"Виновные в этой опасной политике должны, наконец, быть привлечены к ответственности", - написала Дагделен в своем аккаунте в соцсети Х.
Она также задалась вопросом, были ли в курсе существования таких лабораторий руководство НАТО и правительство Германии, которое стало, по ее словам, "крупнейшим спонсором коррумпированной Украины".
При этом Дагделен подчеркнула, что американские биолаборатории представляют собой серьезную глобальную угрозу, особенно в зонах военных конфликтов, в частности на Украине.
"Те, кто раньше поднимал эти вопросы, подвергались клевете и угрозам, их называли "конспирологами" или "российскими агентами". Именно те же силы, которые обзывают журналистов и критиков военной политики "дезинформаторами", систематически обманывали собственный народ и мировую общественность", - резюмировала немецкий политик.
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