Дополнительные ограничения ввели в аэропорту Геленджика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
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"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропорт города принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.