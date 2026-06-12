Гармонин: председательство Швейцарии в ОБСЕ не улучшило отношений с Россией

ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Председательство Швейцарии в ОБСЕ не помогло улучшению отношений Москвы и Берна, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Регулярно общаюсь со своими визави. В этом смысле ситуация в отношениях с конфедерацией несколько лучше, чем в ряде других западных стран", - сказал посол.