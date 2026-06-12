Гармонин: председательство Швейцарии в ОБСЕ не улучшило отношений с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что председательство Швейцарии в ОБСЕ не способствовало улучшению отношений Москвы и Берна.
- В 2022 году швейцарские власти сократили двусторонние контакты с Россией до минимума во всех областях.
- Посол отметил, что посольство России в Берне находится в постоянном контакте со швейцарским МИД, и ситуация в отношениях с конфедерацией несколько лучше, чем в ряде других западных стран.
ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Председательство Швейцарии в ОБСЕ не помогло улучшению отношений Москвы и Берна, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Посол отметил, что в 2022 году швейцарские власти инициативно свернули весь комплекс двусторонних контактов с Россией, сократив его до минимума во всех областях, будь то политический диалог, парламентская дипломатия, межправительственное взаимодействие, экономическое сотрудничество или культурные обмены.
"Регулярно общаюсь со своими визави. В этом смысле ситуация в отношениях с конфедерацией несколько лучше, чем в ряде других западных стран", - сказал посол.
В мае постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что председательство Швейцарии в организации недотягивает до беспристрастности.