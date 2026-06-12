Посол России назвал стратегию нацбезопасности Швейцарии антироссийской

"Упомянутая стратегия национальной безопасности носит ярко выраженный антироссийский характер. Наша страна упоминается в ней многократно и исключительно в негативном контексте. Россия подается как источник разноплановых гибридных угроз", - указал дипломат.

"Со своей стороны неоднократно говорили и публично, и в беседах с нашими швейцарскими коллегами, что Россия не представляет угрозу конфедерации. Однако не в коня корм", - сыронизировал посол.