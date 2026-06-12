Посол России назвал стратегию нацбезопасности Швейцарии антироссийской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что новая стратегия национальной безопасности Швейцарии носит антироссийский характер.
- В стратегии нацбезопасности Швейцарии на 2026 год целая глава посвящена «России как угрозе европейской безопасности».
- Посол подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы.
ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Швейцарии носит явный антироссийский характер, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
В стратегии нацбезопасности Швейцарии на 2026 год целая глава посвящена "России как угрозе европейской безопасности", где указывается на имеющийся риск "войны между РФ и странами НАТО". Не в малой степени под этим предлогом предлагается нарастить вооружения, "чтобы быть в состоянии отразить вооруженное нападение".
"Упомянутая стратегия национальной безопасности носит ярко выраженный антироссийский характер. Наша страна упоминается в ней многократно и исключительно в негативном контексте. Россия подается как источник разноплановых гибридных угроз", - указал дипломат.
Он вновь подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы.
"Со своей стороны неоднократно говорили и публично, и в беседах с нашими швейцарскими коллегами, что Россия не представляет угрозу конфедерации. Однако не в коня корм", - сыронизировал посол.