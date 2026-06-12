Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал стратегию нацбезопасности Швейцарии антироссийской - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 12.06.2026
Посол России назвал стратегию нацбезопасности Швейцарии антироссийской

Гармонин: стратегия нацбезопасности Швейцарии носит антироссийский характер

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что новая стратегия национальной безопасности Швейцарии носит антироссийский характер.
  • В стратегии нацбезопасности Швейцарии на 2026 год целая глава посвящена «России как угрозе европейской безопасности».
  • Посол подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы.
ЖЕНЕВА, 12 июн – РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности Швейцарии носит явный антироссийский характер, заявил в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
В стратегии нацбезопасности Швейцарии на 2026 год целая глава посвящена "России как угрозе европейской безопасности", где указывается на имеющийся риск "войны между РФ и странами НАТО". Не в малой степени под этим предлогом предлагается нарастить вооружения, "чтобы быть в состоянии отразить вооруженное нападение".
Женева - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам
Вчера, 11:34
"Упомянутая стратегия национальной безопасности носит ярко выраженный антироссийский характер. Наша страна упоминается в ней многократно и исключительно в негативном контексте. Россия подается как источник разноплановых гибридных угроз", - указал дипломат.
Он вновь подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы.
"Со своей стороны неоднократно говорили и публично, и в беседах с нашими швейцарскими коллегами, что Россия не представляет угрозу конфедерации. Однако не в коня корм", - сыронизировал посол.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Для России нейтралитет Швейцарии уже в прошлом, заявил посол Гармонин
5 июня, 16:22
 
В миреРоссияШвейцарияЕвропаСергей ГармонинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала