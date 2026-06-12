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Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем будет на нейтральной территории - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
17:37 12.06.2026
Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем будет на нейтральной территории

Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем состоится на нейтральной территории

© пресс-служба Ирландской футбольной ассоциацииЗащитник сборной Северной Ирландии по футболу Дэниел Баллард
Защитник сборной Северной Ирландии по футболу Дэниел Баллард - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© пресс-служба Ирландской футбольной ассоциации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА одобрил запрос на проведение матча группового этапа Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля на нейтральном поле и без зрителей.
  • Решение о переносе места проведения матча было принято после призывов к бойкоту со стороны игроков, болельщиков и местных знаменитостей.
  • Запланированная на 27 сентября домашняя игра сборной Израиля с ирландцами также, как ожидается, пройдет на нейтральном поле.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил запрос на проведение матча группового этапа Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля на нейтральном поле и без зрителей, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии.
Изначально встреча должна была пройти 4 октября на стадионе "Авива" в ирландском Дублине. Как отмечает The Guardian, решение о переносе места проведения матча было принято после призывов к бойкоту со стороны игроков, болельщиков и местных знаменитостей. Ожидается, что запланированная на 27 сентября домашняя игра сборной Израиля с ирландцами также пройдет на нейтральном поле.
"После консультаций с различными заинтересованными сторонами Ассоциация пришла к выводу, что операционные проблемы могут повлиять на проведение игры на домашнем стадионе, поэтому матч будет сыгран за пределами стадиона "Авива", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Ирландии.
Ранее Футбольная ассоциация Ирландии подала ходатайство с требованием отстранить Израиль от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА, указывая на нарушение устава: недостаточную политику против расизма и деятельность израильских клубов в поселениях без согласия Палестинской футбольной ассоциации.
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