Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем будет на нейтральной территории

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил запрос на проведение матча группового этапа Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля на нейтральном поле и без зрителей, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии.

Ранее Футбольная ассоциация Ирландии подала ходатайство с требованием отстранить Израиль от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА, указывая на нарушение устава: недостаточную политику против расизма и деятельность израильских клубов в поселениях без согласия Палестинской футбольной ассоциации.