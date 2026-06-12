Вратарь сборной Аргентины сыграет в первом матче команды на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес успешно прошел медобследование после травмы безымянного пальца правой руки.
- С Мартинеса сняли гипс, он начнет постепенно увеличивать нагрузку и будет играть в воротах против сборной Алжира.
- Первый матч Аргентины на чемпионате мира состоится 17 июня против команды Алжира.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес успешно прошел медобследование и сыграет в первом матче национальной команды на чемпионате мира по футболу после травмы безымянного пальца правой руки, сообщил журналист Гастон Эдуль на странице в соцсети X.
Вратарь английской "Астон Виллы" получил травму на разминке перед финалом Лиги Европы против немецкого "Фрайбурга" (3:0) и провел с ней весь матч, отразив два удара по воротам. Ранее он пропустил июньские товарищеские матчи сборной Аргентины против команд Гондураса и Исландии.
"Мартинес прошел обследование, и результаты были хорошими. С него сняли гипс. Он будет беречь палец, но уже может надевать перчатки. Он начнет постепенно увеличивать нагрузку. Все идет по плану. Он будет играть в воротах против сборной Алжира", - сообщил журналист.
В первом матче на чемпионате мира Аргентина 17 июня сыграет против команды Алжира. Также соперниками сборной по группе J станут австрийцы и иорданцы.