Вратарь сборной Аргентины сыграет в первом матче команды на ЧМ-2026

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес успешно прошел медобследование и сыграет в первом матче национальной команды на чемпионате мира по футболу после травмы безымянного пальца правой руки, сообщил журналист Гастон Эдуль на странице в соцсети X.