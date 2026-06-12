Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский сообщил, что некоторые французы выражают готовность вступить в ряды Вооруженных сил России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Некоторые французы готовы вступить в ряды Вооруженных сил России, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
"Все чаще мы слышим слова поддержки (от простых французов - ред.) и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооруженных сил", - сказал Оранский.
Президент РФ Владимир Путин в апреле 2025 года сообщал, что некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман".