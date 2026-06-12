Некоторые французы готовы вступить в ряды ВС России, заявил генконсул

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Некоторые французы готовы вступить в ряды Вооруженных сил России, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

"Все чаще мы слышим слова поддержки (от простых французов - ред.) и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооруженных сил", - сказал Оранский.