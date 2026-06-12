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Некоторые французы готовы вступить в ряды ВС России, заявил генконсул - РИА Новости, 12.06.2026
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03:05 12.06.2026 (обновлено: 14:26 12.06.2026)
Некоторые французы готовы вступить в ряды ВС России, заявил генконсул

Генконсул Оранский: некоторые французы готовы вступить в ряды ВС России

© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAMФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / SCHALK VAN ZUYDAM
Французские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский сообщил, что некоторые французы выражают готовность вступить в ряды Вооруженных сил России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Некоторые французы готовы вступить в ряды Вооруженных сил России, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
"Все чаще мы слышим слова поддержки (от простых французов - ред.) и даже готовность некоторых французов вступить в ряды российских Вооруженных сил", - сказал Оранский.
Президент РФ Владимир Путин в апреле 2025 года сообщал, что некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия - Неман".
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