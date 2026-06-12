В Финляндии создадут подразделения по борьбе с дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ В силах обороны Финляндии создадут подразделения по борьбе с дронами.

Обучение этих подразделений не начнется ни этим летом, ни в следующем году.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения по борьбе с дронами создадут в силах обороны Финляндии, заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.

С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии . Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.

"В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов", - приводит его слова издание Ruotuväki

По его словам, обучение этих подразделений не начнется ни этим летом, ни в следующем году.