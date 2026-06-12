Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии создадут подразделения по борьбе с дронами - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 12.06.2026
В Финляндии создадут подразделения по борьбе с дронами

В силах обороны Финляндии создадут подразделения по борьбе с дронами

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В силах обороны Финляндии создадут подразделения по борьбе с дронами.
  • Обучение этих подразделений не начнется ни этим летом, ни в следующем году.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения по борьбе с дронами создадут в силах обороны Финляндии, заявил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
СМИ: Украина в мае "по ошибке" направила дроны со взрывчаткой в Финляндию
1 июня, 23:02
"В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов", - приводит его слова издание Ruotuväki.
По его словам, обучение этих подразделений не начнется ни этим летом, ни в следующем году.
"Призывникам, поступающим на службу в эти подразделения, придется подождать еще несколько лет", - сказал Нокелайнен.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Стубб уверен, что Россия не направляет украинские дроны в Финляндию
27 мая, 13:58
 
В миреФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала