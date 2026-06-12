Журова о Кибалко в ISU: смогут вести переговоры о возвращении атлетов РФ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Избрание россиянина Александра Кибалко на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) позволит ему вести кулуарные переговоры о возвращении российских спортсменов на международные турниры, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова,

"Видимо, был определенный компромисс, что Александр Кибалко становится вице-президентом ISU, но без представителей в технических комитетах. Надеюсь, он сможет принести пользу и для фигурного катания. Его позиция дает больше возможностей вести кулуарные переговоры и через личный контакт пытаться продвинуть наше возвращение", - добавила она.