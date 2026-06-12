Журова о Кибалко в ISU: смогут вести переговоры о возвращении атлетов РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU).
- Представители России не смогли получить места в технических комитетах ISU.
- Светлана Журова выразила надежду, что Кибалко сможет использовать свою позицию для продвижения возвращения российских спортсменов на международные турниры.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Избрание россиянина Александра Кибалко на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) позволит ему вести кулуарные переговоры о возвращении российских спортсменов на международные турниры, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова,
В пятницу представитель Южной Кореи Ким Чже Ель был переизбран президентом ISU на конгрессе организации, который проходит на Тенерифе (Испания). Делегаты конгресса также избрали первым вице-президентом ISU венгра Дьердя Елека, а вице-президентом - Кибалко. Представители России не смогли получить места в технических комитетах Международного союза конькобежцев (ISU).
"Для фигурного катания иметь представителей в технических комитетах достаточно принципиально, потому что в таком случае мы можем участвовать в повестке и какие-то правила могут не быть изменены. Тем более наши специалисты всегда входили в данные комитеты. Надеюсь, сейчас это просто временная история", - сказала Журова.
"Видимо, был определенный компромисс, что Александр Кибалко становится вице-президентом ISU, но без представителей в технических комитетах. Надеюсь, он сможет принести пользу и для фигурного катания. Его позиция дает больше возможностей вести кулуарные переговоры и через личный контакт пытаться продвинуть наше возвращение", - добавила она.
Конгресс ISU проходит на Тенерифе (Испания) с 10 по 12 июня.