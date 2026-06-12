Украина и МВФ достигли предварительного соглашения о новом транше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств.
- Размер нового транша составит примерно 690 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств в размере 690 миллионов долларов, следует из заявления фонда.
"Сотрудники МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору четырехлетней программы расширенного финансирования на 8,1 миллиарда долларов. При условии одобрения (финансирования - ред.) советом директоров МВФ Украина получит доступ примерно к 690 миллионам долларов (503 миллиона специальных прав заимствования), что доведет общий объем выплат по программе до 2,2 миллиарда долларов", - говорится в документе.