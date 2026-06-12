Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге

Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге

В МВД рассказали о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием матери и ее сына, которые возвращались домой со спектакля.

Погибшая Екатерина Анатольевна Соколова была руководителем родительского комитета школы №48 и характеризовалась положительно.

Жильцы дома и школа выразили соболезнования родным погибших и пообещали помочь в организации похорон.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Подробности о погибших в ДТП у храма Большой Златоуст в среду в Екатеринбурге мальчике и его матери рассказал журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Екатерина Анатольевна Соколова, 1983 года рождения, кроме основного места работы, была еще на общественных началах руководителем родительского комитета общеобразовательной школы 48, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга . Там же учился ее младший сын Саша, 2016 года рождения. Первого сентября он бы пошел в четвертый класс", - сообщил Горелых

По его словам, директор учебного заведения охарактеризовала погибших ребенка и его мать исключительно с положительной стороны и не сдерживала слез.

"Глава семьи в тот роковой день находился со старшим сыном в командировке, а младший Саша посещал летний лагерь в соседней школе. Тревогу забили, когда он на следующий после ЧП день не пришел в группу. Смертельное ДТП произошло в тот момент, когда женщина с сыном возвращались домой со спектакля в театре эстрады", - рассказал Горелых.

Он также сообщил, что жильцы дома, где проживала семья, тепло отзываются о ней, отмечая, что она была очень добрым и отзывчивым человеком, искренне помогала во всех общественных делах.

"Школа, жильцы дома и по месту работы выразили слова соболезнования родным погибших и заверили, что окажут посильную помощь в организации похорон. Расследование трагедии продолжается и безнаказанным не останется", - отметил Горелых.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ , количество пострадавших в аварии достигло шести человек.