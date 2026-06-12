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В МВД рассказали о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.06.2026
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13:12 12.06.2026
В МВД рассказали о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге

Подробности о погибших в ДТП в Екатеринбурге матери и сыне рассказали в ГУМВД

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с участием матери и ее сына, которые возвращались домой со спектакля.
  • Погибшая Екатерина Анатольевна Соколова была руководителем родительского комитета школы №48 и характеризовалась положительно.
  • Жильцы дома и школа выразили соболезнования родным погибших и пообещали помочь в организации похорон.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Подробности о погибших в ДТП у храма Большой Златоуст в среду в Екатеринбурге мальчике и его матери рассказал журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Екатерина Анатольевна Соколова, 1983 года рождения, кроме основного места работы, была еще на общественных началах руководителем родительского комитета общеобразовательной школы 48, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Там же учился ее младший сын Саша, 2016 года рождения. Первого сентября он бы пошел в четвертый класс", - сообщил Горелых.
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По его словам, директор учебного заведения охарактеризовала погибших ребенка и его мать исключительно с положительной стороны и не сдерживала слез.
"Глава семьи в тот роковой день находился со старшим сыном в командировке, а младший Саша посещал летний лагерь в соседней школе. Тревогу забили, когда он на следующий после ЧП день не пришел в группу. Смертельное ДТП произошло в тот момент, когда женщина с сыном возвращались домой со спектакля в театре эстрады", - рассказал Горелых.
Он также сообщил, что жильцы дома, где проживала семья, тепло отзываются о ней, отмечая, что она была очень добрым и отзывчивым человеком, искренне помогала во всех общественных делах.
"Школа, жильцы дома и по месту работы выразили слова соболезнования родным погибших и заверили, что окажут посильную помощь в организации похорон. Расследование трагедии продолжается и безнаказанным не останется", - отметил Горелых.
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ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе девятилетний ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек.
В пресс-службе следственного управления СКР по региону сообщили, что в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании, которой принадлежит автобус, возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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