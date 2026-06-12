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Глава "Авто-Нома" назвал возможную причину ДТП у храма в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.06.2026
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09:41 12.06.2026 (обновлено: 12:36 12.06.2026)
Глава "Авто-Нома" назвал возможную причину ДТП у храма в Екатеринбурге

Ярков: ДТП в Екатеринбурге могло произойти из-за невнимательности водителя

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор транспортной компании «Авто-Ном» Алексей Ярков считает, что авария у храма в Екатеринбурге, где погибли четверо пешеходов, могла произойти из-за невнимательности водителя.
  • Ленинский районный суд Екатеринбурга избирает меру пресечения директору транспортной компании Яркову.
  • Ярков заявил на суде, что вину свою не признает.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Алексей Ярков, директор транспортной компании "Авто-Ном", заявил журналистам в Ленинском районном суде Екатеринбурга, что авария у храма, где погибли четверо пешеходов, могла произойти из-за невнимательности водителя.
Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу избирает меру пресечения директору транспортной компании Яркову, водитель которой сбил пешеходов у храма в Екатеринбурге.
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"По его оплошности или из-за невнимательности, меня же там не было", – сказал прессе перед заседанием Ярков на вопрос, из-за чего могла все-таки случиться авария.
Он уточнил судье, что обвинение ему уже предъявлено. Суд также закрыл процесс по ходатайству следователя из-за того, что дело находится на начальной стадии рассмотрения, и это может привести к разглашению данных.
Ярков заявил на суде, что вину свою не признает, а водителя характеризует "как нормального".
"По крайней мере никаких нареканий у него не было, а что произошло с ним в тот момент, не могу пояснить... Автобусы проходят (осмотр перед рейсом – ред.) технического состояния, а водители – перед рейсом и после проходят медицинский осмотр", – рассказал журналистам фигурант.
ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последней информации городской ГАИ, количество пострадавших в аварии достигло шести человек, им оказывается вся необходимая помощь.
В отношении 49-летнего водителя автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит транспортное средство, возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что спровоцировало аварию и последующий наезд на пешеходов. Сам он заявил на допросе следователям, что перепутал педали газа и тормоза.
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