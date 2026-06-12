Глава "Авто-Нома" назвал возможную причину ДТП у храма в Екатеринбурге

Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге

Стихийный мемориал на месте трагедии с маршруткой, в которой погибли люди, у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор транспортной компании «Авто-Ном» Алексей Ярков считает, что авария у храма в Екатеринбурге, где погибли четверо пешеходов, могла произойти из-за невнимательности водителя.

Ленинский районный суд Екатеринбурга избирает меру пресечения директору транспортной компании Яркову.

Ярков заявил на суде, что вину свою не признает.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Алексей Ярков, директор транспортной компании "Авто-Ном", заявил журналистам в Ленинском районном суде Екатеринбурга, что авария у храма, где погибли четверо пешеходов, могла произойти из-за невнимательности водителя.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу избирает меру пресечения директору транспортной компании Яркову, водитель которой сбил пешеходов у храма в Екатеринбурге.

"По его оплошности или из-за невнимательности, меня же там не было", – сказал прессе перед заседанием Ярков на вопрос, из-за чего могла все-таки случиться авария.

Он уточнил судье, что обвинение ему уже предъявлено. Суд также закрыл процесс по ходатайству следователя из-за того, что дело находится на начальной стадии рассмотрения, и это может привести к разглашению данных.

Ярков заявил на суде, что вину свою не признает, а водителя характеризует "как нормального".

"По крайней мере никаких нареканий у него не было, а что произошло с ним в тот момент, не могу пояснить... Автобусы проходят (осмотр перед рейсом – ред.) технического состояния, а водители – перед рейсом и после проходят медицинский осмотр", – рассказал журналистам фигурант.

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге в среду вечером. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. По последней информации городской ГАИ , количество пострадавших в аварии достигло шести человек, им оказывается вся необходимая помощь.

В отношении 49-летнего водителя автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит транспортное средство, возбуждены уголовные дела: первому вменяют нарушение правил дорожного движения, второму – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.