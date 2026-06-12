В Петербурге завершилась церемония прощания с Людмилой Чурсиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной завершилась в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
- Николай Буров зачитал соболезнования от президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, министра культуры РФ Ольги Любимовой, в которых подчеркивался особый вклад Чурсиной в развитие отечественного театра и кинематографа.
- Захоронение Людмилы Чурсиной пройдет на Сестрорецком кладбище в Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной завершилась в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Чурсина ушла из жизни в среду в возрасте 84 лет.
Народный артист России Николай Буров зачитал соболезнования от президента России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, министра культуры РФ Ольги Любимовой, в которых подчеркивался особый вклад Чурсиной в развитие отечественного театра и кинематографа.
Директор департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный принес соболезнования от лица министра обороны РФ Андрея Белоусова. Он отметил, что более 40 лет имя Чурсиной в кинематографе было неразрывно связано с Центральным академическим театром Российской Армии, где она блестяще реализовала режиссерские замыслы, создавала глубокие и женские опыты, которые навсегда запомнятся зрителям.
Траурные венки прислал Путин, министерство культуры РФ, правительство Петербурга и его жители, Союз кинематографистов России, Ленинградский военный округ, киностудия "Ленфильм", Театр имени Андрея Миронова, семьи Лаврецовых и Мироновых и другие театры.
Народную артистку СССР Людмилу Чурсину проводили в последний путь долгими аплодисментами. Захоронение пройдет на Сестрорецком кладбище в Петербурге.
Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Ее кинодебют состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.