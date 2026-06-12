Прощание с Людмилой Чурсиной

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной прошла в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной прошла в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Актриса ушла из жизни в среду в возрасте 84 лет.
Причиной смерти Чурсиной стало онкологическое заболевание, она боролась с недугом около года.
Причиной смерти Чурсиной стало онкологическое заболевание, она боролась с недугом около года.
Проститься с народной артисткой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александрийского театра Александр Малич, директор ТЮЗ имени Брянцева Светлана Лаврецова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и многочисленные поклонники ее творчества.
Проститься с народной артисткой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александрийского театра Александр Малич, директор ТЮЗ имени Брянцева Светлана Лаврецова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и многочисленные поклонники ее творчества.
Свои соболезнования среди прочих выразили президент Владимир Путин, официальный представитель МИД Мария Захарова, министр культуры Ольга Любимова и глава Минобороны Андрей Белоусов.
Свои соболезнования среди прочих выразили президент Владимир Путин, официальный представитель МИД Мария Захарова, министр культуры Ольга Любимова и глава Минобороны Андрей Белоусов.
Чурсина начала свой творческий путь в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, она играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр).
Чурсина начала свой творческий путь в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, она играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр).
С 1984-го актриса работала в Центральном академическом театре Советской (ныне Российской) армии.
С 1984-го актриса работала в Центральном академическом театре Советской (ныне Российской) армии.
Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961-м в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности она сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961-м в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности она сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
Народную артистку похоронят на Сестрорецком кладбище.
Народную артистку похоронят на Сестрорецком кладбище.