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Прощание с Людмилой Чурсиной - РИА Новости, 12.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:28 12.06.2026 (обновлено: 12:36 12.06.2026)

Прощание с Людмилой Чурсиной

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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной прошла в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

Портрет народной артистки СССР Людмилы Чурсиной на церемонии прощания в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной прошла в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Актриса ушла из жизни в среду в возрасте 84 лет.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

Актриса ушла из жизни в среду в возрасте 84 лет.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Причиной смерти Чурсиной стало онкологическое заболевание, она боролась с недугом около года.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

Причиной смерти Чурсиной стало онкологическое заболевание, она боролась с недугом около года.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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Проститься с народной артисткой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александрийского театра Александр Малич, директор ТЮЗ имени Брянцева Светлана Лаврецова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и многочисленные поклонники ее творчества.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (в центре) на церемонии прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

Проститься с народной артисткой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александрийского театра Александр Малич, директор ТЮЗ имени Брянцева Светлана Лаврецова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и многочисленные поклонники ее творчества.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Свои соболезнования среди прочих выразили президент Владимир Путин, официальный представитель МИД Мария Захарова, министр культуры Ольга Любимова и глава Минобороны Андрей Белоусов.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

Свои соболезнования среди прочих выразили президент Владимир Путин, официальный представитель МИД Мария Захарова, министр культуры Ольга Любимова и глава Минобороны Андрей Белоусов.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Чурсина начала свой творческий путь в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, она играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр).

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

Чурсина начала свой творческий путь в труппе Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, она играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр).

© РИА Новости / Артем Пряхин
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6 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

С 1984-го актриса работала в Центральном академическом театре Советской (ныне Российской) армии.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

С 1984-го актриса работала в Центральном академическом театре Советской (ныне Российской) армии.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961-м в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности она сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

Кинодебют Людмилы Чурсиной состоялся в 1961-м в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности она сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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8 из 9
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Народную артистку похоронят на Сестрорецком кладбище.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга

Народную артистку похоронят на Сестрорецком кладбище.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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КультураЛюдмила ЧурсинаФотоСанкт-ПетербургСССРВладимир ПутинМария ЗахароваОльга ЛюбимоваАлександринский театр
 
 
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