В Петербурге началось прощание с Людмилой Чурсиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной началась в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
- Чурсина ушла из жизни в возрасте 84 лет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной началась в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Чурсина ушла из жизни в среду в возрасте 84 лет.
Проститься с народной артисткой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александрийского театра Александр Малич, директор ТЮЗ имени Брянцева Светлана Лаврецова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин и многочисленные поклонники ее творчества.
Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии. Ее кинодебют состоялся в 1961 году в картине "Когда деревья были большими". За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.