Сборная Мексики обыграла ЮАР в первом матче открытия ЧМ-2026

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы A в Мехико завершилась со счетом 2:0. Мячи забили уроженец Колумбии Хулиан Киньонес (9-я минута) и 35-летний Рауль Хименес (67), для которого этот гол стал первым на чемпионатах мира. Полузащитник сборной ЮАР Сфифело Ситхоул на 49-й минуте получил красную карточку, в конце матча был удален его соотечественник Темба Зване. Также на 90+2-й минуте красную карточку получил капитан сборной Мексики и защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес.

Полузащитник московского "Динамо" мексиканец Луис Чавес появился на поле на 67-й минуте. Как сообщает Opta Sports, вышедший на замену мексиканец Хильберто Мора в возрасте 17 лет и 240 дней стал шестым самым молодым игроком в истории чемпионатов мира. Рекорд принадлежит Норману Уайтсайду (17 лет и 41 день) из Северной Ирландии.

Ранее сборные Мексики и ЮАР уже встречались в матче открытия на чемпионате мира 2010 года. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Мексиканцы впервые выиграли матч открытия чемпионата мира. Ранее команда участвовала в семи первых играх турнира, в которых потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью.

Стадион в Мехико стал первой ареной, которая приняла матчи открытия трех чемпионатов мира. Ранее на "Ацтеке" проходили первые игры мировых первенств 1970 и 1986 годов.