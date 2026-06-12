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Сборная Мексики обыграла ЮАР в первом матче открытия ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:05 12.06.2026 (обновлено: 01:26 12.06.2026)
Сборная Мексики обыграла ЮАР в первом матче открытия ЧМ-2026

Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в первом матче чемпионата мира 2026 года

© REUTERS / Pawel KopczynskiЭпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026
Эпизод матча Мексика - ЮАР на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Pawel Kopczynski
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы A в Мехико завершилась со счетом 2:0. Мячи забили уроженец Колумбии Хулиан Киньонес (9-я минута) и 35-летний Рауль Хименес (67), для которого этот гол стал первым на чемпионатах мира. Полузащитник сборной ЮАР Сфифело Ситхоул на 49-й минуте получил красную карточку, в конце матча был удален его соотечественник Темба Зване. Также на 90+2-й минуте красную карточку получил капитан сборной Мексики и защитник московского "Локомотива" Сесар Монтес.
ЧМ по футболу 2026
11 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Мексика
2 : 0
ЮАР
09‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
67‎’‎ • Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитник московского "Динамо" мексиканец Луис Чавес появился на поле на 67-й минуте. Как сообщает Opta Sports, вышедший на замену мексиканец Хильберто Мора в возрасте 17 лет и 240 дней стал шестым самым молодым игроком в истории чемпионатов мира. Рекорд принадлежит Норману Уайтсайду (17 лет и 41 день) из Северной Ирландии.
Ранее сборные Мексики и ЮАР уже встречались в матче открытия на чемпионате мира 2010 года. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Мексиканцы впервые выиграли матч открытия чемпионата мира. Ранее команда участвовала в семи первых играх турнира, в которых потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью.
Стадион в Мехико стал первой ареной, которая приняла матчи открытия трех чемпионатов мира. Ранее на "Ацтеке" проходили первые игры мировых первенств 1970 и 1986 годов.
Во втором туре группового этапа мексиканцы 18 июня сыграют в Гвадалахаре со сборной Южной Кореи, днем ранее команда ЮАР в американской Атланте встретится с чехами.
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ФутболСпортХулиан КиньонесРауль ХименесСфифело СитхоулЧМ по футболу 2026
 
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