Чернышенко обсудил с Анохиным вопросы поддержки молодежи Смоленской области

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Смоленской области Василий Анохин провели встречу, где обсудили вопросы туризма, поддержки молодежи, обновления образования и спортивной инфраструктуры в регионе.

В пятницу в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ проходит Молодежный день.

"В этом году город-герой Смоленск носит почетное звание Молодежной столицы-2026. В регионе запланировано почти 300 мероприятий для молодежи, в том числе с участниками из разных регионов России и других государств. Дмитрий Николаевич отметил, что это придает дополнительный импульс развитию туризма в регионе, позволяет показать гостям культурные и природные богатства Смоленской области и качественную инфраструктуру", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

И добавил, что по итогам прошлого года в гостиницах Смоленской области останавливалось свыше 420 тысяч человек, что на 26% больше, чем годом ранее.

"Мы развиваем и модернизируем социально значимые объекты при помощи национальных проектов "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство", которые реализуются по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Системно подходим к обновлению образовательной инфраструктуры", — написал губернатор.

По его словам, в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в регионе возводят и ремонтируют школы и детские сады, продолжают строительство образовательного центра "Техношкола ФЕНИКС" в Печерске Смоленского муниципального округа. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" создано пять образовательных кластеров – в машиностроении, медицине, сельском хозяйстве, строительной и химической отраслях. В этом году откроют еще один – в сфере педагогики.

"Активно развиваем программы поддержки молодежи. По итогам конкурса "Регион для молодых" в 2024 году область получила средства на создание молодежного центра "Пушкинский" в Смоленске и капитальный ремонт молодежного пространства в Ярцеве. В 2026 году молодежные центры появятся в Вязьме и Гагарине", — заявил Анохин.

Он отметил, что в числе приоритетов – создание условий для занятий спортом. За последние годы в регионе открыты новые физкультурно-оздоровительные комплексы, фиджитал-центры, Центр развития настольного тенниса в Смоленске и бассейн в Вязьме. В областном центре возводят семейный ФОК и продолжают капитальный ремонт комплекса, который будет оборудован для адаптивного спорта.