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Чернышенко обсудил с Анохиным вопросы поддержки молодежи Смоленской области - РИА Новости, 12.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:45 12.06.2026
Чернышенко обсудил с Анохиным вопросы поддержки молодежи Смоленской области

Чернышенко и Анохин обсудили вопросы туризма и поддержки молодежи Смоленщины

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Смоленской области Василий Анохин провели встречу, где обсудили вопросы туризма, поддержки молодежи, обновления образования и спортивной инфраструктуры в регионе.
В пятницу в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!" на ВДНХ проходит Молодежный день.
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"В этом году город-герой Смоленск носит почетное звание Молодежной столицы-2026. В регионе запланировано почти 300 мероприятий для молодежи, в том числе с участниками из разных регионов России и других государств. Дмитрий Николаевич отметил, что это придает дополнительный импульс развитию туризма в регионе, позволяет показать гостям культурные и природные богатства Смоленской области и качественную инфраструктуру", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
И добавил, что по итогам прошлого года в гостиницах Смоленской области останавливалось свыше 420 тысяч человек, что на 26% больше, чем годом ранее.
"Мы развиваем и модернизируем социально значимые объекты при помощи национальных проектов "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство", которые реализуются по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Системно подходим к обновлению образовательной инфраструктуры", — написал губернатор.
По его словам, в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в регионе возводят и ремонтируют школы и детские сады, продолжают строительство образовательного центра "Техношкола ФЕНИКС" в Печерске Смоленского муниципального округа. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" создано пять образовательных кластеров – в машиностроении, медицине, сельском хозяйстве, строительной и химической отраслях. В этом году откроют еще один – в сфере педагогики.
"Активно развиваем программы поддержки молодежи. По итогам конкурса "Регион для молодых" в 2024 году область получила средства на создание молодежного центра "Пушкинский" в Смоленске и капитальный ремонт молодежного пространства в Ярцеве. В 2026 году молодежные центры появятся в Вязьме и Гагарине", — заявил Анохин.
Он отметил, что в числе приоритетов – создание условий для занятий спортом. За последние годы в регионе открыты новые физкультурно-оздоровительные комплексы, фиджитал-центры, Центр развития настольного тенниса в Смоленске и бассейн в Вязьме. В областном центре возводят семейный ФОК и продолжают капитальный ремонт комплекса, который будет оборудован для адаптивного спорта.
"Уверен, что совместная работа с правительством России позволит нам и дальше укреплять позиции Смоленщины как привлекательного для жизни, учебы и путешествий", — заключил Анохин.
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Смоленская областьРоссияСмоленская областьСмоленскВасилий АнохинДмитрий Чернышенко
 
 
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