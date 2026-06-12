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Буддийский лама в День России пожелал быть счастливыми - РИА Новости, 12.06.2026
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12:27 12.06.2026
Буддийский лама в День России пожелал быть счастливыми

Геше Йонтен в День России пожелал "обрести счастье и причины для счастья"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геше Йонтен (Сергей Киришов), председатель Центрального духовного управления буддистов России, поздравил сограждан с Днем России.
  • Он отметил, что Россия веками созидалась как великое многонациональное государство, в котором народы разных культур и традиций гармонично дополняют друг друга.
  • Геше Йонтен пожелал россиянам мира, согласия, процветания и счастья.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен (Сергей Киришов) в День России пожелал согражданам "обрести счастье и причины для счастья".
"Дорогие соотечественники! От имени Центрального духовного управления буддистов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём России!" - написал геше Йонтен в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Он отметил, что Россия веками созидалась как великое многонациональное государство.
"В нем народы разных культур и традиций гармонично дополняют друг друга. Уважение к нашим различиям рождает подлинное, нерушимое единство. Это единство — не просто исторический факт, а живая созидательная сила. Она и сегодня питает мощь нашей страны, помогает уверенно идти вперёд и бережно хранить бесценное наследие предков", - написал лама.
По его словам, что российские буддисты гордятся многовековой историей, богатыми традициями и духовными ценностями Родины.
"Опираясь на учение о чистоте помыслов и сострадании, мы видим в этих ценностях надёжный ориентир. Они помогают нам отстаивать то, что по‑настоящему важно: правду, справедливость, заботу о ближнем и глубокое уважение к родной земле", - пояснил геше Йонтен.
"Пусть в каждом доме всегда царят мир, согласие и процветание. Желаю, чтобы семена добра и взаимопонимания между народами приносили благие плоды. Пусть каждый человек обретет счастье и причины для счастья, а все живые существа избавятся от страданий и пребывают в духовной гармонии!" - заключил глава ЦДУБ.
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