Буддийский лама в День России пожелал быть счастливыми

Краткий пересказ от РИА ИИ Геше Йонтен (Сергей Киришов), председатель Центрального духовного управления буддистов России, поздравил сограждан с Днем России.

Он отметил, что Россия веками созидалась как великое многонациональное государство, в котором народы разных культур и традиций гармонично дополняют друг друга.

Геше Йонтен пожелал россиянам мира, согласия, процветания и счастья.

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления буддистов России геше Йонтен (Сергей Киришов) в День России пожелал согражданам "обрести счастье и причины для счастья".

"Дорогие соотечественники! От имени Центрального духовного управления буддистов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём России !" - написал геше Йонтен в своем Telegram-канале

Он отметил, что Россия веками созидалась как великое многонациональное государство.

"В нем народы разных культур и традиций гармонично дополняют друг друга. Уважение к нашим различиям рождает подлинное, нерушимое единство. Это единство — не просто исторический факт, а живая созидательная сила. Она и сегодня питает мощь нашей страны, помогает уверенно идти вперёд и бережно хранить бесценное наследие предков", - написал лама.

По его словам, что российские буддисты гордятся многовековой историей, богатыми традициями и духовными ценностями Родины.

"Опираясь на учение о чистоте помыслов и сострадании, мы видим в этих ценностях надёжный ориентир. Они помогают нам отстаивать то, что по‑настоящему важно: правду, справедливость, заботу о ближнем и глубокое уважение к родной земле", - пояснил геше Йонтен.