Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Средствами ПВО МО отражена атака двух беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал глава города в канале на платформе "Макс".
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