Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еще два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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