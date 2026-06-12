Потребности штурмовиков в новой технике полностью закрыты, заявил Белоусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России полностью закрывает потребности штурмовых подразделений в новой технике, заявил Андрей Белоусов.
- Он отметил, что будет закрыта и потребность в носимом РЭБ, которое показало свою эффективность в боевых условиях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны России полностью закрывает потребности штурмовых подразделений в новой технике, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Президент РФ Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
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"Мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений, задача такая стоит, в носимом РЭБе, наиболее эффективном, которое показало себя в боевых условиях, и по весу, и по диапазону частот. Это все отработаем, полностью закрываем потребность", - сказал Белоусов на встрече.
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29 декабря 2025, 16:42