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Потребности штурмовиков в новой технике полностью закрыты, заявил Белоусов - РИА Новости, 12.06.2026
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17:49 12.06.2026
Потребности штурмовиков в новой технике полностью закрыты, заявил Белоусов

Белоусов: потребности штурмовых подразделений в новой технике полностью закрыты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России полностью закрывает потребности штурмовых подразделений в новой технике, заявил Андрей Белоусов.
  • Он отметил, что будет закрыта и потребность в носимом РЭБ, которое показало свою эффективность в боевых условиях.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минобороны России полностью закрывает потребности штурмовых подразделений в новой технике, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Президент РФ Владимир Путин в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
«
"Мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений, задача такая стоит, в носимом РЭБе, наиболее эффективном, которое показало себя в боевых условиях, и по весу, и по диапазону частот. Это все отработаем, полностью закрываем потребность", - сказал Белоусов на встрече.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовВладимир Путин
 
 
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