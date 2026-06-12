Потребность штурмовиков в средствах РЭБ будет закрыта, заявил Белоусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Белоусов заявил о планах полностью закрыть потребность российских штурмовых подразделений в носимых средствах радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Потребность российских штурмовых подразделений в носимых средствах радиоэлектронной борьбы будет полностью закрыта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Хочу сказать, что мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений в носимом РЭБ", - сказал он на встрече с участниками спецоперации.
Шугаев рассказал о совершенствовании систем РЭБ
20 мая, 09:14