Белоусов: весь цикл испытаний новой российской техники проходит быстро

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Весь цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Весь этот цикл (испытаний и апробации новой российской военной техники - ред.) работает достаточно быстро", - сказал Белоусов в ходе встречи.