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Белоусов: весь цикл испытаний новой российской техники проходит быстро - РИА Новости, 12.06.2026
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17:04 12.06.2026 (обновлено: 17:12 12.06.2026)
Белоусов: весь цикл испытаний новой российской техники проходит быстро

Белоусов: весь цикл испытаний новой российской техники проходит довольно быстро

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов заявил, что цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Весь цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Президент РФ Владимир Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Белоусов также принимает участие во встрече.
"Весь этот цикл (испытаний и апробации новой российской военной техники - ред.) работает достаточно быстро", - сказал Белоусов в ходе встречи.
 
Андрей БелоусовБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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