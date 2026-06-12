Белоусов: весь цикл испытаний новой российской техники проходит быстро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Белоусов заявил, что цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Весь цикл испытаний и апробации новой российской военной техники проходит достаточно быстро, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Президент РФ Владимир Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Белоусов также принимает участие во встрече.
"Весь этот цикл (испытаний и апробации новой российской военной техники - ред.) работает достаточно быстро", - сказал Белоусов в ходе встречи.