Белоусов рассказал о поставках БПЛА в зону СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 20 тысяч беспилотников, способных переносить от 10 до 40 килограмм, поступят в войска в 2026 году.
- О поставках беспилотников заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече Путина с участниками СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 20 тысяч беспилотников, способных переносить от 10 до 40 килограмм, для доставки на линию боевого сопротивления поступит в войска в 2026 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"У нас в этом году около 20 тысяч таких (беспилотников - ред.) будет поставлено в войска", - сказал Белоусов на встрече Путина с участниками СВО.
Он отметил, что такие дроны способны переносить от 10 до 40 килограмм.