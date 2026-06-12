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Белоусов рассказал о поставках БПЛА в зону СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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16:51 12.06.2026 (обновлено: 17:18 12.06.2026)
Белоусов рассказал о поставках БПЛА в зону СВО

Белоусов: около 20 тыс БПЛА для доставки поступили в войска

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 20 тысяч беспилотников, способных переносить от 10 до 40 килограмм, поступят в войска в 2026 году.
  • О поставках беспилотников заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече Путина с участниками СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Около 20 тысяч беспилотников, способных переносить от 10 до 40 килограмм, для доставки на линию боевого сопротивления поступит в войска в 2026 году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"У нас в этом году около 20 тысяч таких (беспилотников - ред.) будет поставлено в войска", - сказал Белоусов на встрече Путина с участниками СВО.
Он отметил, что такие дроны способны переносить от 10 до 40 килограмм.
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