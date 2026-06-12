Белоусов рассказал о производстве дронов-доставщиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Белоусов заявил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 килограмм.
- В этом году планируется поставить в войска около 20 тысяч таких дронов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 килограмм.
Президент РФ Владимир Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Белоусов также принял участие во встрече.
Путин в ходе встречи обратился к Белоусову с вопросом о грузоподъемности дронов, которые сейчас используются в ходе боевых действий.
"От 10 до 40 килограмм… У нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено в войска. Линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой, 80-й. Это изделие знаменитое, оно не очень качественное было. Сейчас его дорабатывают. В этом году уже больше десятка", - ответил Белоусов.
Путин назвал задачу Минобороны
Вчера, 17:02