Белоусов рассказал о производстве дронов-доставщиков

"От 10 до 40 килограмм… У нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено в войска. Линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой, 80-й. Это изделие знаменитое, оно не очень качественное было. Сейчас его дорабатывают. В этом году уже больше десятка", - ответил Белоусов.