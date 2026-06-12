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Белоусов рассказал о производстве дронов-доставщиков - РИА Новости, 12.06.2026
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16:48 12.06.2026 (обновлено: 17:06 12.06.2026)
Белоусов рассказал о производстве дронов-доставщиков

Белоусов: в РФ производится более 10 моделей дронов-доставщиков

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов заявил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 килограмм.
  • В этом году планируется поставить в войска около 20 тысяч таких дронов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в России производится более 10 моделей дронов-доставщиков грузоподъемностью от 10 до 40 килограмм.
Президент РФ Владимир Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Белоусов также принял участие во встрече.
Путин в ходе встречи обратился к Белоусову с вопросом о грузоподъемности дронов, которые сейчас используются в ходе боевых действий.
"От 10 до 40 килограмм… У нас в этом году около 20 тысяч таких будет поставлено в войска. Линейка сильно увеличилась. В прошлом году практически один только вид был такой, 80-й. Это изделие знаменитое, оно не очень качественное было. Сейчас его дорабатывают. В этом году уже больше десятка", - ответил Белоусов.
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