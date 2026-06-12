В Белгородской области житель получил легкое ранение при взрыве БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Мужчина получил мелкие осколочные ранения в результате взрыва украинского беспилотника на территории фермерского хозяйства в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

Уточняется, что на месте атаки повреждены остекление, фасад помещения и грузовой автомобиль.

Кроме того, по данным ведомства, атакам беспилотников подвергались села Почаево и Санково в Грайворонском округе, хутор Савченко Краснояружского округа, а также хутор Ржавец и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.