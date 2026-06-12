В Белгородской области житель получил легкое ранение при взрыве БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Федчевка Ивнянского округа Белгородской области украинский беспилотник сдетонировал на территории фермерского хозяйства.
- Мужчина получил мелкие осколочные ранения лица и предплечья, ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.
- В результате взрыва повреждены остекление, фасад помещения и грузовой автомобиль.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Мужчина получил мелкие осколочные ранения в результате взрыва украинского беспилотника на территории фермерского хозяйства в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
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"В селе Федчевка Ивнянского округа беспилотник сдетонировал на территории фермерского хозяйства. Мужчине, получившему мелкие осколочные ранения лица и предплечья, бригада скорой оказала помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался", - говорится сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте атаки повреждены остекление, фасад помещения и грузовой автомобиль.
Кроме того, по данным ведомства, атакам беспилотников подвергались села Почаево и Санково в Грайворонском округе, хутор Савченко Краснояружского округа, а также хутор Ржавец и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе.
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