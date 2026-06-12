ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 70 раз.

Один мирный житель погиб, 16 человек получили ранения, среди пострадавших есть двое детей.

Над регионом сбиты и подавлены 78 беспилотников.

БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 70 раз, один мирный житель погиб, 16 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "За минувшие сутки ВСУ 72 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Шебекинский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале

Он добавил, что ВСУ семь раз обстреливали артиллерией и реактивными системами залпового огня, также два раза были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 78 беспилотников.

"Погибла мирная жительница… Ранения получили 16 человек в Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах. К сожалению, среди пострадавших есть двое детей. Одиннадцать мирных жителей продолжают стационарное лечение в больницах", - подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в четверг за медицинской помощью обратились еще двое: женщина, получившая акубаротравму в селе Беловское 8 июня, и мужчина, пострадавший от атаки дрона в поселке Красная Яруга 10 июня. Все продолжают лечение амбулаторно.