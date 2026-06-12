ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 70 раз.
- Один мирный житель погиб, 16 человек получили ранения, среди пострадавших есть двое детей.
- Над регионом сбиты и подавлены 78 беспилотников.
БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 70 раз, один мирный житель погиб, 16 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 72 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Шебекинский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ семь раз обстреливали артиллерией и реактивными системами залпового огня, также два раза были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 78 беспилотников.
"Погибла мирная жительница… Ранения получили 16 человек в Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах. К сожалению, среди пострадавших есть двое детей. Одиннадцать мирных жителей продолжают стационарное лечение в больницах", - подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в четверг за медицинской помощью обратились еще двое: женщина, получившая акубаротравму в селе Беловское 8 июня, и мужчина, пострадавший от атаки дрона в поселке Красная Яруга 10 июня. Все продолжают лечение амбулаторно.
Также, как уточнили в ведомстве, из 11 человек, пострадавших в селе Вознесеновка после удала дрона ВСУ по автобусу, у двоих из них после полного обследования не подтвердились предварительные диагнозы.
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