Гендиректор завода "Фиолент" поблагодарил Путина за преобразования в Крыму

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин поблагодарил президента России Владимира Путина за невероятные изменения в Крыму, которые произошли за последние 12 лет.

Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.