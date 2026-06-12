Гендиректор завода "Фиолент" поблагодарил Путина за преобразования в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор симферопольского завода «Фиолент» Александр Баталин поблагодарил президента России Владимира Путина за изменения в Крыму за последние 12 лет.
- Президент России вручил Баталину медаль «Герой Труда».
- Торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год прошла в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин поблагодарил президента России Владимира Путина за невероятные изменения в Крыму, которые произошли за последние 12 лет.
Президент России вручил в пятницу Баталину медаль "Герой Труда".
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"За эти 12 лет, которые мы в России, в Крыму произошли невероятные изменения. я всю жизнь живу в Крыму, но такого никогда не было. Слов не хватает, поэтому лучше один раз приехать посмотреть, и все это благодаря вам, вашему постоянному вниманию и поддержке. Мы уверены, что Крым и дальше будет развиваться", - сказал Баталин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.