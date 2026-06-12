Глава "Фиолента" доложил Путину о завершении процесса импортозамещения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор симферопольского завода «Фиолент» Александр Баталин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении процесса импортозамещения на производстве.
- Президент России Владимир Путин вручил Александру Баталину медаль «Герой Труда».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении процесса импортозамещения на производстве.
Президент России вручил в пятницу Баталину медаль "Герой Труда".
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"В соответствии с вашим поручением мы уже прошли импортозамещение и техническое превосходство. Все, о чем вы говорили, в полном объеме завод выполняет, но мы видим и дальнейшие перспективы", - сказал Баталин на церемонии награждения.
По его словам, технологии завода в том числе присутствуют при производстве российских самолетов "Суперджет".
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.