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Глава "Фиолента" доложил Путину о завершении процесса импортозамещения - РИА Новости, 12.06.2026
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15:02 12.06.2026 (обновлено: 20:06 12.06.2026)
Глава "Фиолента" доложил Путину о завершении процесса импортозамещения

Глава "Фиолента" Баталин доложил Путину о завершении процесса импортозамещения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВручение Госпремий РФ и медалей Героя Труда
Вручение Госпремий РФ и медалей Героя Труда - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вручение Госпремий РФ и медалей Героя Труда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор симферопольского завода «Фиолент» Александр Баталин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении процесса импортозамещения на производстве.
  • Президент России Владимир Путин вручил Александру Баталину медаль «Герой Труда».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор симферопольского завода "Фиолент" Александр Баталин доложил президенту России Владимиру Путину о завершении процесса импортозамещения на производстве.
Президент России вручил в пятницу Баталину медаль "Герой Труда".
«
"В соответствии с вашим поручением мы уже прошли импортозамещение и техническое превосходство. Все, о чем вы говорили, в полном объеме завод выполняет, но мы видим и дальнейшие перспективы", - сказал Баталин на церемонии награждения.
По его словам, технологии завода в том числе присутствуют при производстве российских самолетов "Суперджет".
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходила в Большом Кремлевском дворце.
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