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"Барселона" пригрозила Пересу иском о клевете - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
20:57 12.06.2026

"Барселона" пригрозила Пересу иском о клевете

© AP Photo / Paul WhiteФлорентино Перес
Флорентино Перес - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Paul White
Флорентино Перес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» подала ходатайство о примирении перед возможной подачей уголовного иска о клевете против президента мадридского «Реала» Флорентино Переса.
  • Перес заявил, что из-за действий Хосе Марии Энрикеса Негрейры «Реал» и другие клубы страдали, в то время как «Барселона» «всегда оказывалась в выигрыше».
  • «Барселона» требует от Переса отказаться от заявлений, называя их заведомо ложными, клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации клуба.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Барселона" подала ходатайство о примирении перед возможной подачей уголовной по делу о клевете против президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.
В мае Перес заявил, что клуб готовит обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Президент "сливочных" отметил, что из-за его действий страдал не только "Реал", но и другие клубы, в то время как "Барселона" "всегда оказывалась в выигрыше". В тот же день каталонский клуб сообщил, что рассматривает возможность принять юридические меры по поводу его заявлений.
Каталонцы в рамках ходатайства о примирении требуют от Переса отказаться от заявлений, называя их заведомо ложными, клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации клуба. В случае отказа от примирения "Барселона" подаст заявление в органы по статье 205 испанского уголовного кодекса о клевете.
В феврале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях. В марте того же года суд принял жалобу прокуратуры на "Барселону", в ней утверждалось, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября 2023 года "Барселоне" были предъявлены обвинения в подкупе, однако суд снял их в мае 2024-го. Сам Негрейра утверждал, что лишь консультировал "Барселону" по решениям судей: каталонский клуб хотел убедиться, что арбитры не принимают решения против него. В октябре 2025 года СМИ сообщили, что "Барселона" была официально вызвана в суд в качестве подозреваемой стороны. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.
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ФутболФлорентино ПересСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)БарселонаРеал Мадрид
 
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