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Шри-Ланка ведет переговоры с банком из России об упрощении платежей - РИА Новости, 12.06.2026
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06:45 12.06.2026 (обновлено: 13:59 12.06.2026)
Шри-Ланка ведет переговоры с банком из России об упрощении платежей

Ранасингхе: Шри-Ланка ведет переговоры с банком из России об упрощении платежей

© AP Photo / Eranga JayawardenaШри-Ланка
Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Шри-Ланка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Шри-Ланки ведут переговоры с российским банком для упрощения платежной системы.
  • Обсуждение направлено на решение проблем с оплатой для российских туристов на Шри-Ланке с помощью национальной платежной системы LankaPay.
  • Чиновник выразил уверенность в скором решении вопроса для облегчения жизни туристов и шри-ланкийских студентов.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки ведут переговоры с российским банком о возможности проведения платежей для облегчения жизни туристов и шри-ланкийских студентов, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.
"Мы провели обсуждение с представителями (российского – ред.) банка, чтобы упростить платежную систему. Как вы знаете, у российских туристов на Шри-Ланке существует ряд проблем с оплатой. Мы будем работать над решением этой ситуации с помощью LankaPay — национальной платежной системы Шри-Ланки", - сказал чиновник.
По его словам, Шри-Ланка ведет переговоры с российским банком-партнером, название которого пока не раскрывается.
"Я уверен, что нам удастся добиться результата. Мы считаем, что решение может быть найдено в ближайшее время, главным образом для облегчения жизни туристов и шри-ланкийских студентов", - резюмировал чиновник.
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