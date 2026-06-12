Шри-Ланка ведет переговоры с банком из России об упрощении платежей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Шри-Ланки ведут переговоры с российским банком для упрощения платежной системы.
- Обсуждение направлено на решение проблем с оплатой для российских туристов на Шри-Ланке с помощью национальной платежной системы LankaPay.
- Чиновник выразил уверенность в скором решении вопроса для облегчения жизни туристов и шри-ланкийских студентов.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Власти Шри-Ланки ведут переговоры с российским банком о возможности проведения платежей для облегчения жизни туристов и шри-ланкийских студентов, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.
"Мы провели обсуждение с представителями (российского – ред.) банка, чтобы упростить платежную систему. Как вы знаете, у российских туристов на Шри-Ланке существует ряд проблем с оплатой. Мы будем работать над решением этой ситуации с помощью LankaPay — национальной платежной системы Шри-Ланки", - сказал чиновник.
По его словам, Шри-Ланка ведет переговоры с российским банком-партнером, название которого пока не раскрывается.
"Я уверен, что нам удастся добиться результата. Мы считаем, что решение может быть найдено в ближайшее время, главным образом для облегчения жизни туристов и шри-ланкийских студентов", - резюмировал чиновник.