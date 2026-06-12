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Балицкий рассказал, с какими качествами у него ассоциируется Россия - РИА Новости, 12.06.2026
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12:21 12.06.2026
Балицкий рассказал, с какими качествами у него ассоциируется Россия

Балицкий: Россия ассоциируется с гордостью, волей, единством и патриотизмом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для него Россия — это гордость, сила духа, несгибаемая воля, единство и патриотизм.
  • Евгений Балицкий поздравил всех с Днем России, пожелав стране развития, процветания и новых свершений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что для него Россия - это гордость, сила духа, несгибаемая воля, единство и патриотизм.
"Гордость, сила духа, несгибаемая воля, единство и патриотизм — это наша Россия. Эти качества сегодня проявляет каждый из вас, каждый день приближая общую победу. Пусть нерушимыми навсегда остаются суверенитет и государственность нашего Отечества", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поздравил всех с Днем России, пожелав стране развития, процветания и новых свершений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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