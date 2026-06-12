В Запорожской области боевые дроны вышли на патрулирование дорог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевые дроны Армии России начали патрулирование автомобильных дорог Запорожской области.
- Уничтожено несколько дронов ВСУ, которые атаковали гражданские автомобили.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Боевые дроны вышли на патрулирование дорог Запорожской области для перехвата беспилотников ВСУ, атакующих гражданский транспорт, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
“Боевые дроны Армии России вышли на патрулирование автомобильных дорог Запорожской области. Во время боевого патрулирования уже уничтожено несколько дронов противника, которые заходили на атаку гражданских автомобилей”, - написал Балицкий в своем канале на платформе “Макс”.
По его словам, власти региона в тесном взаимодействии с военными работают над скорейшей и полной блокировкой всех попыток противника дестабилизировать обстановку и пресечением террористических атак.
“Обстановка остаётся напряжённой, но контролируемой. Безопасность жителей области — наша абсолютная задача”, - подчеркнул губернатор.