МИД Азербайджана поздравил россиян и правительство с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Российской Федерации с Днем России.
- День России ежегодно отмечается 12 июня.
БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило правительство и народ Российской Федерации с Днем России, говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети X.
"Искренне поздравляем правительство и народ Российской Федерации с Днем России", - отмечается в сообщении.
День России ежегодно отмечается 12 июня.
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