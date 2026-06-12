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В Сиднее прошел автопробег в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2026
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14:35 12.06.2026 (обновлено: 15:58 12.06.2026)
В Сиднее прошел автопробег в честь Дня России

РИА Новости: в День России в Сиднее прошел автопробег вопреки запретам полиции

© РИА НовостиАвтопробег в честь Дня России в Сиднее
Автопробег в честь Дня России в Сиднее - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Автопробег в честь Дня России в Сиднее
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Сиднея прошел автопробег с колонной грузовиков по случаю празднования Дня России.
  • Полиция оказывала давление на организаторов и стремилась ограничить проезд грузовиков с пророссийской символикой.
  • Правоохранители торопили проведение акции, рассказал один из организаторов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Автопробег с колонной грузовиков прошел в центре Сиднея по случаю празднования Дня России, несмотря на сопротивление полиции, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, выступивший организатором акции.
По его словам, колонна грузовиков с тематическими баннерами, включая Z-символику и портреты Владимира Путина, проследовали в пятницу по центру города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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"Полиция оказывали давление на нас, они давили на нас, на организаторов, они не хотели, чтобы грузовики с пророссийской символикой ехали возле достопримечательностей. Они пытались запретить нам проезд возле Сиднейской оперы и пляжа Бондай-Бич", - заявил он.
Как уточнил Бойков, правоохранители торопили проведение акции. Тем не менее один из грузовиков в ходе движения задел дерево, которое упало на припаркованный Mercedes. По словам организатора, благодаря этому инциденту местная пресса засняла колонну, и "миллионы австралийцев увидели пророссийскую акцию".
"Очень мощно, очень успешно", - оценил итоги акции организатор.
Ранее Бойков рассказал РИА Новости, что автопробег официально зарегистрирован в мэрии и власти Сиднея должны были обеспечить сопровождение полицией.
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