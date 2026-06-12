В Сиднее прошел автопробег в честь Дня России

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"Полиция оказывали давление на нас, они давили на нас, на организаторов, они не хотели, чтобы грузовики с пророссийской символикой ехали возле достопримечательностей. Они пытались запретить нам проезд возле Сиднейской оперы и пляжа Бондай-Бич", - заявил он.