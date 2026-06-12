Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы генпрокурора Киргизии Асаналиева.
- Награда дана за большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Киргизией в укреплении законности, правопорядка и защиты прав граждан.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы генпрокурора Киргизии Асаналиева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За большой вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой в укреплении законности, правопорядка и защиты прав граждан на пространстве Содружества Независимых Государств наградить Орденом Дружбы Асаналиева Максата Кубатовича - Генерального прокурора Киргизской Республики", - говорится в указе.
Путин наградил орденом главу Росимущества
Вчера, 20:37