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Путин наградил орденом Дружбы генпрокурора Киргизии Асаналиева - РИА Новости, 12.06.2026
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20:31 12.06.2026 (обновлено: 20:44 12.06.2026)

Путин наградил орденом Дружбы генпрокурора Киргизии Асаналиева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы генпрокурора Киргизии Асаналиева.
  • Награда дана за большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Киргизией в укреплении законности, правопорядка и защиты прав граждан.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы генпрокурора Киргизии Асаналиева, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За большой вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой в укреплении законности, правопорядка и защиты прав граждан на пространстве Содружества Независимых Государств наградить Орденом Дружбы Асаналиева Максата Кубатовича - Генерального прокурора Киргизской Республики", - говорится в указе.
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