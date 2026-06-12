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Вице-премьер Армении надеется на решение разногласий с Россией - РИА Новости, 13.06.2026
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22:33 12.06.2026 (обновлено: 00:14 13.06.2026)
Вице-премьер Армении надеется на решение разногласий с Россией

Вице-премьер Армении Григорян выразил надежду на диалог с Россией

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВице-премьер Республики Армения Мгер Григорян
Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил надежду на решение вопросов между Москвой и Ереваном через открытый диалог.
  • Он подчеркнул важность многовековых исторических отношений между Арменией и Россией, основанных на взаимном уважении и дружбе.
  • Вице-премьер отметил ценность накопленного опыта сотрудничества между Арменией и Россией как долгосрочного и фундаментального актива.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил уверенность в том, что проблемы, возникшие между Москвой и Ереваном, могут быть решены через диалог.
"Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов", — сказал он на приеме в Ереване в честь Дня России.
Он также подчеркнул значимость Российской Федерации на мировой арене, упомянув ее важную роль в политике, экономике и культуре. Он добавил, что достижения России являются свидетельством созидательного труда и таланта ее многонационального народа.

Григорян отметил глубокие исторические связи между Арменией и Россией, основанные на уважении, крепкой дружбе и тесных гуманитарных отношениях. Он выразил признание истории сотрудничества между странами и убежденность в том, что дальнейшее развитие двусторонних отношений соответствует интересам обоих государств и способствует укреплению стабильности и процветания в регионе.

Он добавил, что накопленный опыт сотрудничества представляет собой долгосрочный, фундаментальный и ценный ресурс, который необходимо сохранять независимо от изменений в международной обстановке.
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