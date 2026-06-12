Вице-премьер Армении надеется на решение разногласий с Россией

"Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов", — сказал он на приеме в Ереване в честь Дня России.

Он также подчеркнул значимость Российской Федерации на мировой арене, упомянув ее важную роль в политике, экономике и культуре. Он добавил, что достижения России являются свидетельством созидательного труда и таланта ее многонационального народа.



Григорян отметил глубокие исторические связи между Арменией и Россией, основанные на уважении, крепкой дружбе и тесных гуманитарных отношениях. Он выразил признание истории сотрудничества между странами и убежденность в том, что дальнейшее развитие двусторонних отношений соответствует интересам обоих государств и способствует укреплению стабильности и процветания в регионе.



Он добавил, что накопленный опыт сотрудничества представляет собой долгосрочный, фундаментальный и ценный ресурс, который необходимо сохранять независимо от изменений в международной обстановке.