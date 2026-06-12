ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на третьем по счету участке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК Армении аннулировал итоги выборов еще на одном участке.
- Накануне Центризбирком вынес аналогичное решение в отношении двух участков в Ереване и Сюникской области.
ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. ЦИК Армении аннулировал итоги выборов на еще одном участке, сообщает пресс-служба комиссии.
Накануне Центризбирком вынес аналогичное решение в отношении двух участков в Ереване и Сюникской области.
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"Результаты голосования <...> признать недействительными", — говорится в релизе.
Участок находится в Арташате. Примерно в 17:00 мск 7 июня выяснилось, что там не было бюллетеня одной из политических сил — "Национально-демократического полюса".
По итогам выборов "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна набрал 49,82% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства, но партия получит необходимое число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.
Второе место с 23,28% заняла "Сильная Армения", третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, он набрал 9,93%.
Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Лидер блока бизнесмен Самвел Карапетян сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции. Политсила уже направила в ЦИК заявление с требованием полностью аннулировать результаты выборов.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
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