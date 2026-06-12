Одному из лидеров "Сильной Армении" Карапетяну ограничили выезд из страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из лидеров партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что ему ограничили выезд из страны.
- Карапетян должен был показать в прямом эфире очередь из армянских грузовиков длиной примерно 15 километров на российско-грузинской границе.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Один из лидеров партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что ему ограничили выезд из страны.
"Сегодня мы должны были быть в Верхнем Ларсе (на российско-грузинской границе - ред.) и показать, в каком позорном положении находятся армянские грузовики и экспорт сельхозпродукции. Это совместный проект с "Армат медиа": мы должны были в прямом эфире показать очередь длиной примерно 15 километров, как армянская сельхозпродукция не может пересечь границу. Но (армянские - ред.) пограничные службы сообщили мне, что мой визит туда запрещен, и наложили на меня ограничения", - сказал Карапетян.
Его видеообращение опубликовано в соцсети Facebook*.
Причины ограничений он не назвал.