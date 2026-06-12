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Одному из лидеров "Сильной Армении" Карапетяну ограничили выезд из страны - РИА Новости, 12.06.2026
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14:00 12.06.2026
Одному из лидеров "Сильной Армении" Карапетяну ограничили выезд из страны

Один из лидеров "Сильной Армении" Карапетян заявил, что ему ограничили выезд

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из лидеров партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что ему ограничили выезд из страны.
  • Карапетян должен был показать в прямом эфире очередь из армянских грузовиков длиной примерно 15 километров на российско-грузинской границе.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Один из лидеров партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что ему ограничили выезд из страны.
"Сегодня мы должны были быть в Верхнем Ларсе (на российско-грузинской границе - ред.) и показать, в каком позорном положении находятся армянские грузовики и экспорт сельхозпродукции. Это совместный проект с "Армат медиа": мы должны были в прямом эфире показать очередь длиной примерно 15 километров, как армянская сельхозпродукция не может пересечь границу. Но (армянские - ред.) пограничные службы сообщили мне, что мой визит туда запрещен, и наложили на меня ограничения", - сказал Карапетян.
Его видеообращение опубликовано в соцсети Facebook*.
Причины ограничений он не назвал.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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