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Пашинян поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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12:10 12.06.2026 (обновлено: 12:21 12.06.2026)
Пашинян поздравил Путина с Днем России

Пашинян выразил уверенность в укреплении армяно-российского взаимодействия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
  • Пашинян выразил уверенность в укреплении армяно-российского взаимодействия.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днем России выразил уверенность в укреплении армяно-российского взаимодействия.
"Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами", - говорится в послании, опубликованном на сайте правительства Армении.
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