Пашинян поздравил Путина с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
- Пашинян выразил уверенность в укреплении армяно-российского взаимодействия.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину в связи с Днем России выразил уверенность в укреплении армяно-российского взаимодействия.
"Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами", - говорится в послании, опубликованном на сайте правительства Армении.