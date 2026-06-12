Лидер партии "Процветающая Армения" пообещал защитить голоса избирателей

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Процветающая Армения» обвиняет Центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня.

Гагик Царукян заявил, что партия будет защищать права своих избирателей и продолжит борьбу законными средствами.

«Процветающая Армения» начинает серию шагов для противодействия незаконным действиям властей и защиты интересов избирателей.

ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Гагик Царукян, лидер партии "Процветающая Армения", которая обвиняет Центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня, заявил, что защитит права своих избирателей.

Ранее представитель партии Ивета Тоноян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию " Процветающая Армения ". По ее словам, партия будет бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами и обжалует его.

"Очевидно, что выборы были аннулированы именно на тех участках, где "Процветающая Армения" получила много голосов. В то же время не были аннулированы результаты на тех участках, где обнуление голосов партии не могло повлиять на исход выборов", - говорится в опубликованном в сети заявлении Царукяна

Он отметил, что процветающая Армения вышла на честную политическую борьбу, но против нее были применены и продолжают применяться все возможные незаконные шаги.

"Хочу вас заверить, что мы продолжим защищать ваш вотум доверия всеми не запрещенными законом средствами. Это теперь уже проблема не только партии "Процветающая Армения", это проблема всего поствыборного развития Армении, всех нас. Наша команда сегодня и в ближайшие дни будет активно работать, сотрудничая со всеми нашими оппозиционными партнерами", - заявил Царукян.

Он добавил, что партия начинает серию шагов, направленных на защиту справедливости и интересов избирателей, а также на противодействие незаконным действиям властей.

"Наши юридические команды работают над всеми возможными апелляциями и судебными процессами. Мы начинаем политические консультации с политическими силами для выработки единой повестки и совместных действий", - отметил он.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.