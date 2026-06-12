Партия "Процветающая Армения" призвала сторонников собраться у здания ЦИК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Процветающая Армения» обвиняет Центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня.
- Партия призвала своих сторонников собраться у здания ЦИК для протеста против несправедливости.
- Оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Партия "Процветающая Армения", которая обвиняет центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня, призвала своих сторонников собраться в пятницу у здания ЦИК.
"Призываем всех обеспокоенных граждан, сторонников партии "Процветающая Армения" собраться сегодня в 13.00 (12.00 мск) у здания Центральной избирательной комиссии, чтобы поднять свой голос в знак справедливого протеста против творящейся несправедливости и вседозволенности. У наших граждан отнимают право на свободное волеизъявление, и эта кража голосов не должна остаться без ответа", - написал в соцсети Facebook* представитель партии Ивета Тоноян.
Ранее Тоноян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию "Процветающая Армения".
По ее словам, партия будет бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами и обжалует его.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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