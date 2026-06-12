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Партия "Процветающая Армения" призвала сторонников собраться у здания ЦИК - РИА Новости, 12.06.2026
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10:41 12.06.2026
Партия "Процветающая Армения" призвала сторонников собраться у здания ЦИК

"Процветающая Армения" призвала сторонников собраться в пятницу у здания ЦИК

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Процветающая Армения» обвиняет Центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня.
  • Партия призвала своих сторонников собраться у здания ЦИК для протеста против несправедливости.
  • Оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Партия "Процветающая Армения", которая обвиняет центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня, призвала своих сторонников собраться в пятницу у здания ЦИК.
"Призываем всех обеспокоенных граждан, сторонников партии "Процветающая Армения" собраться сегодня в 13.00 (12.00 мск) у здания Центральной избирательной комиссии, чтобы поднять свой голос в знак справедливого протеста против творящейся несправедливости и вседозволенности. У наших граждан отнимают право на свободное волеизъявление, и эта кража голосов не должна остаться без ответа", - написал в соцсети Facebook* представитель партии Ивета Тоноян.
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Армении признали недействительными итоги голосования на двух участках
11 июня, 21:35
Ранее Тоноян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию "Процветающая Армения".
По ее словам, партия будет бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами и обжалует его.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Блок Карапетяна потребовал аннулировать результаты выборов в Армении
Вчера, 10:14
 
В миреРоссияАрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 годуРоберт Кочарян
 
 
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