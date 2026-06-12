Партия "Процветающая Армения" призвала сторонников собраться у здания ЦИК

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Процветающая Армения» обвиняет Центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня.

Партия призвала своих сторонников собраться у здания ЦИК для протеста против несправедливости.

Оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Партия "Процветающая Армения", которая обвиняет центризбирком в стремлении не пустить ее в парламент по итогам выборов 7 июня, призвала своих сторонников собраться в пятницу у здания ЦИК.

"Призываем всех обеспокоенных граждан, сторонников партии " Процветающая Армения " собраться сегодня в 13.00 (12.00 мск) у здания Центральной избирательной комиссии, чтобы поднять свой голос в знак справедливого протеста против творящейся несправедливости и вседозволенности. У наших граждан отнимают право на свободное волеизъявление, и эта кража голосов не должна остаться без ответа", - написал в соцсети Facebook * представитель партии Ивета Тоноян.

Ранее Тоноян заявила, что принятое в четверг поздно вечером решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на парламентских выборах 7 июня на двух избирательных участках было принято, чтобы не допустить в парламент партию "Процветающая Армения".

По ее словам, партия будет бороться против этого незаконного процесса всеми возможными законными и правовыми средствами и обжалует его.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна , выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.