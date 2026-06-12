Блок Карапетяна потребовал аннулировать результаты выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Блок "Сильная Армения" подал в ЦИК заявление с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов.

Причиной стали нарушения, допущенные не только в день голосования, но и в предвыборный период.

ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. "Сильная Армения" потребовала аннулировать результаты парламентских выборов, заявил представитель блока Арам Вардеванян.

« "Мы передаем в ЦИК заявление", — сказал он журналистам.

По его словам, причиной стали нарушения не только в день голосования, но и в предвыборный период. Варденян пояснил, что это заявление нужно для дальнейшего обращения в Конституционный суд.

Выборы в стране прошли в воскресенье. "Гражданский договор" набрал 49,82% голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства, но партия получит необходимое число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.

Второе место с 23,28% заняла "Сильная Армения", третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна , он набрал 9,93%.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.