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Блок Карапетяна потребовал аннулировать результаты выборов в Армении - РИА Новости, 12.06.2026
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10:14 12.06.2026 (обновлено: 14:22 12.06.2026)
Блок Карапетяна потребовал аннулировать результаты выборов в Армении

Блок "Сильная Армения" требует признать недействительными результаты выборов

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блок "Сильная Армения" подал в ЦИК заявление с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов.
  • Причиной стали нарушения, допущенные не только в день голосования, но и в предвыборный период.
ЕРЕВАН, 12 июн — РИА Новости. "Сильная Армения" потребовала аннулировать результаты парламентских выборов, заявил представитель блока Арам Вардеванян.
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"Мы передаем в ЦИК заявление", — сказал он журналистам.

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По его словам, причиной стали нарушения не только в день голосования, но и в предвыборный период. Варденян пояснил, что это заявление нужно для дальнейшего обращения в Конституционный суд.
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Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрированы несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
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