В Армении прошли обыски в доме оппозиционного политика Манукяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянский оппозиционный политик Арекназ Манукян сообщила об обыске в ее доме.
- Сотрудники Следственного комитета вошли в дом политика, на просьбу показать постановление об обыске они ответили требованием отключить телефон.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Армянский оппозиционный политик, представитель партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян сообщила об обыске в ее доме.
В пятницу утром в прямом эфире в соцсети Facebook* она показала, как в ее дом вошли люди, представившиеся сотрудниками Следственного комитета. На просьбу показать постановление об обыске они ответили требованием отключить телефон.
О причинах обыска не сообщается.
Партия "Мать-Армения" участвовала в парламентских выборах в Армении 7 июня по спискам партии "Процветающая Армения".
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.